La pel·lícula tarragonina 'El Dulce Sabor del Limón' ja té cartell

L'actor David Solans protagonitza el llargmetratge, dirigit per David Aymerich

Actualitzada 06/07/2017 a les 18:59

La pel·lícula El Dulce Sabor del Limón, rodada a Tarragona i dirigida pel tarragoní David Aymerich, ha presentat el seu cartell. El llargmetratge va ser enregistrat a escenaris com el Balcó del Mediterrani, el Far de la Banya, el Carrer Major i la Rambla Nova a finals del 2014, i està protagonitzat per l'actor David Solans, conegut per interpretar a Bruno a la sèrie Merlí i a Nico al Fill de Caín, entre d'altres. Elena Rivera (Karina a Cuéntame cómo pasó) i actors com Mercè Rovira, Abril Garcia o Adrià Triviño també actuen a la cinta.La pel·lícula narra com Jaume (David Solans), un jove amb una aparent vida normal, va prenent decisions equivocades que el fan entrar a una espiral de conflictes de la qual haurà de sortir-ne abans no sigui massa tard.El Dulce Sabor del Limón es presentarà a Catalunya el setembre vinent, i posteriorment viatjarà a diversos festivals cinematogràfics nacionals i internacionals.