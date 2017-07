La CUP de Tarragona qüestiona la neteja de la ciutat

L'agrupació presentarà una moció al proper ple i iniciarà la campanya 'El Dret a la Ciutat' per revertir l’estat d’abandonament de Tarragona

La CUP de Tarragona qüestiona, públicament, la neteja de la ciutat i els seus barris, des del centre fins a la perifèria. Per tal de dur aquesta denúncia arreu, l'agrupació presentarà una moció al proper plenari, realitzarà vídeos amb veïns i veïnes que mostrin l'estat dels seus barris, i iniciaran la campanya 'El Dret a la Ciutat'. Segons la Candidatura d'Unitat Popular, «cal actuar per revertir l’estat d’abandonament en el qual es troben la majoria de barris de la ciutat». A més, afirmen que són necessàries diverses actuacions per tal de rehabilitar habitatges, voreres, zones enjardinades, parcs infantils i la il·luminació dels carrers, entre d'altres.



Al ple del 21 de juliol defensaran una moció que, de manera participativa, permeti establir les mancances a tot Tarragona, prioritzant-les en funció de si requereixen actuacions a curt o mig termini, quantificant-les i destinant les corresponents partides pressupostàries pel 2018 i 2019.



Per altra banda, la CUP també posa en dubte la neteja de la ciutat. «Les visibles mancances de neteja a la major part de la ciutat fan sospitar que la contracta no estigui desenvolupant correctament el servei», denuncien. En aquest sentit, «amb l’objectiu de socialitzar les problemàtiques presents a la ciutat», a partir de la setmana vinent, realitzaran gravacions en directe a les xarxes socials amb veïns i veïnes dels diferents barris.



La campanya 'El Dret a la Ciutat' (#TGNdretAlaCiutat) tractarà tots els temes relacionats amb l’urbanisme, l’espai públic, viure la ciutat i la cultura. «Defensarà a Tarragona i en cada un dels seus barris i carrers un model de ciutat al servei de veïnes i veïns, on les persones que vivim a Tarragona en siguem les protagonistes, on l’administració pública es transformi i es posi al servei de totes i tots, no només d’un reduït grup de constructors o d’empresaris», sentencien des de la CUP.