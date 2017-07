Detingut després d'amenaçar violentament el personal del centre dels sense sostre de la Part Baixa

L'individu acumulava fins a 12 denúncies anteriors per diversos delictes en els últims dos anys

Actualitzada 06/07/2017 a les 13:42

Agents de la Guarida Urbana de Tarragona van detenir dimecres passat a un home que s'havia dirigit de manera violenta contra el personal i el mobiliari del punt d'atenció a les persones sense sostre (PASS) que hi ha a la Part Baixa de la ciutat.



Els treballadors van avisar la Guàrdia Urbana per poder presentar una denúncia perquè a banda del comportament violent, l'individu havia amenaçat de tornar l'endemà.



Un cop allí els agents van procedir a identificar la persona, que immediatament detenen, ja que estava requerit per altres denúncies, un total de 12, com robatoris amb violència en grau de temptativa. També constaven en el seu historial altres denúncies de maltractament en l'àmbit de la llar, danys i agressions sexuals o faltes de lesions, des del 2015 fins ara.