David Bisbal: «Estic desitjant retrobar-me amb els fans de Tarragona, mai fallen»

L’artista oferirà un concert a la Tarraco Arena Plaça (TAP) aquest divendres 7 de juliol a les 21.30h

Actualitzada 05/07/2017 a les 21:06

David Bisbal s’ha consagrat, al llarg dels anys, com un dels artistes espanyols més importants a nivell Internacional. Han passat ja 15 anys i 6 discos des que el d’Almeria comencés la seva carrera musical després de sortir d’Operación Triunfo, el programa televisiu que el va llançar a la fama. El proper divendres, 7 de juliol, l’artista es retrobarà amb el públic tarragoní a la Tarraco Arena Plaça (TAP), on oferirà un concert de la seva actual gira, Hijos del mar tour.

—Hijos del Mar és un disc que representa clarament una evolució dins de la meva carrera. Després de 15 anys i 6 discos sempre he intentat que el meu públic anés descobrint coses noves amb cada treball i, amb Hijos del Mar, arribava el moment de buscar nous sons i d’arriscar més. En aquest disc m’he involucrat molt més en la composició, cosa que ha estat una gran experiència al costat d’artistes tan grans com Antonio Orozco, Pablo López o Vega, entre d’altres. D’altra banda, el fet que just abans de començar a treballar en el disc estigués de viatge per països com el Regne Unit i USA m’ha fet conèixer gent molt interessant, com productors i compositors, que m’han aportat nous registres i estils musicals. Això també es veu en el disc. Jo ho definiria com un àlbum molt més modern i actual, però sense perdre l’essència del que és David Bisbal, que això és impossible.—Per a mi la clau és treballar dur dia a dia per oferir sempre alguna cosa nova respecte a l’anterior, conservar la capacitat de sorprendre amb cada nou projecte. Mantenir el compromís amb els fans, que continuïn notant la mateixa energia que al principi, i saber envoltar-se d’un bon equip, tant a nivell professional com a personal, que t’ajudi a canalitzar aquesta energia. Tot això s’està notant tant al disc com a la gira.—Es viu amb una gran felicitat, però al mateix temps mantenint els peus a terra. Això fa que contínuament intenti reinventar-me i marcar-me nous reptes. Les ganes de fer les coses el millor possible sempre hi són i, encara que ara això es viu amb més maduresa i experiència, no deixa de ser una gran responsabilitat.—Sí, conec la ciutat i em sembla meravellosa. M’identifico moltíssim amb l’amor que la gent té pel mar, com passa a la meva terra. No és la primera vegada que actuo aquí, moltes de les gires han passat per localitats de la província, i recordo amb especial afecte el concert de 2012 a la ciutat. Estic desitjant retrobar-me amb el públic, perquè la veritat, ha passat temps des de l’última vegada.—Com comentava, amb moltíssimes ganes de retrobar-me amb el públic de Tarragona. Estic segur que la gent sortirà amb la mateixa sensació d’eufòria que en tots els altres concerts de la gira. Els xous de Hijos del Mar Tour sorprenen a tot el que hagi vist un concert meu abans, i a qui no també. La gent surt encantada, amb un gran somriure a la cara, i això m’omple de felicitat. Hem treballat molt per crear un espectacle musical amb una producció molt moderna, amb la música lligada a la part visual i la part visual a la música, per formar un espectacle de llum, so i ball. Tampoc falten els moments íntims, per descomptat, perquè el repertori és molt variat. Hi ha cançons de l’últim disc, però també cançons que ens han acompanyat al llarg d’aquests anys. Estic convençut que a Tarragona la gent gaudirà, s’emocionarà, i farà que m’emocioni jo. També se sorprendran, sobretot al final del concert, que té moltíssima energia...—La veritat és que sí. Ho noto sobretot a través de les xarxes socials i cada vegada que venim aquí. Són d’aquests fans que mai fallen. Estic segur que tampoc no ho faran en el concert de divendres, acabaran tan esgotats com jo!—Si ho penso amb sinceritat, no puc queixar-me de res del que ha succeït al llarg de tots aquests anys. Sempre he tingut l’afecte del públic, que per mi és la clau de tot i on rau el veritable èxit. Amb cada nou treball he intentat oferir sempre una cosa diferent i l’experiència i maduresa que vaig adquirint fa que això sigui possible. Els premis, guardons, vendes de discos, reconeixements, que és clar que són importants, són una conseqüència de tot això: del treball i de la gran relació amb el públic.—Va ser una experiència molt agradable. Vam tornar a reunir-nos i sobretot vam reviure molt bones experiències. Llavors érem molt joves, però per mi és una època que recordo amb especial afecte i de la qual van sorgir amistats que encara es mantenen. I molt feliç també de reunir-me amb aquests grans artistes dalt l’escenari.—Més que recuperar-lo l’he continuat mantenint, perquè en molts casos aquest contacte no s’havia perdut. Per sort, al llarg d’aquests anys hem anat coincidint en molts esdeveniments, concerts, gales de televisió...—Doncs no em sembla malament. És una fórmula que ha demostrat que funciona i que ho ha fet al llarg dels anys. A Espanya hi ha molt de talent ocult, sobretot entre els artistes més joves, que de vegades no troben la manera de demostrar-ho per les poques oportunitats que existeixen. En molts casos, aquest tipus de formats ajuda a fer-ho.—De moment continuar amb la gira Hijos del Mar Tour, de la qual, a més del de Tarragona, ens queden més de 30 concerts abans de visitar Mèxic i alguns altres països de Llatinoamèrica. I una cosa que em fa especial il·lusió, perquè des de petit he somiat amb fer-ho, és que el proper 22 de juliol actuaré a Londres a l’Hola! London Festival, ni més ni menys que al costat de Juan Luis Guerra. Què més puc demanar!