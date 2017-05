Un detingut per destrosses a sis vehicles a la zona de Cronista Sessé a Tarragona

Zona on es van produir els actes vandàlics contra els vehicles.

Un Mosso d'Esquadra fora de servei va alertar dels actes vandàlics que estaven cometen tres joves

Redacció

Actualitzada 09/05/2017 a les 12:43

La Guàrdia Urbana de Tarragona ha detingut la matinada d'aquest dijous, un jove com a presumpte autor de destrosses a diversos vehicles estacionats a una plaça al costat del carrer Cronista Sessé. La detenció, a més, s'ha produït perquè en el moment de localitzar-lo estava trencant una ordre judicial d'allunyament que tenia del carrer Soler de la ciutat.



Al voltant de les 3 de la matinada, un Mosso d'Esquadra fora de servei va alertar a la Guàrdia Urbana de la presència de tres joves, aparentment beguts, que estaven cridant i provocant danys als vehicles estacionats a la zona.



Quan va arribar la policia local els joves ja no hi eren però poc després van poder localitzar-ne a un d'ells, que van acabar detenint pels actes vandàlics i pel trencament de condemna.



Al mateix temps una segona dotació d'agents de la guàrdia urbana va analitzar els danys ocasionats que van consistir en 6 vehicles amb cops a les portes, finestres i retrovisors trencats i laterals abonyegats.



El detingut, en el moment de ser informat dels drets de manera verbal i en l'acció d'emmanillar-lo, va oferir una forta resistència i va ser necessari immobilitzar-lo, segons assenyalen fonts policials. Les mateixes apunten que fins i tot emmanillat, el detingut manifestava molta violència i donava puntades de peu al mobiliari urbà i el que tenia al voltant.