Els veïns del Parc Francolí: «És una odissea registrar l'associació per Internet»

Per llei, des del febrer només es pot contactar amb l’administració pública per via telemàtica

Carlos Domènech Goñi

Actualitzada 09/05/2017 a les 21:25

Els veïns del Parc del Francolí, que es van constituir com associació fa uns mesos, denuncien greus problemes per registrar-se al llistat d’Associacions de l’Ajuntament de Tarragona per la via telemàtica. Es tracta d’un tràmit vital per l’entitat, ja que sense formar part d’aquest registre, no poden sol·licitar cap trobada amb els regidors ni realitzar cap tràmit formal amb l’administració. Segons expressava la portaveu de l’associació, Roser Barrio, «intentar posar el nom de la nostra associació al registre és tota una odissea».



A causa de l’aplicació de la Llei de Procediment Comú, les relacions amb les administracions públiques s’han de fer per via telemàtica. L’Ajuntament de Tarragona està aplicant la normativa des del febrer, i per tant, no es pot fer cap tràmit personalment: cal una signatura digital i accés a Internet. La portaveu d’Iniciativa al consistori, Arga Sentís, va criticar en el seu moment que «existeix una bretxa digital i no es pot obligar a tothom a registrar-se per Internet». Segons deia, «els legisladors no coneixen la diversitat de les entitats i els ciutadans, però el govern municipal sí, i per això pot posar-hi solució».



El seu grup municipal va portar aquestes queixes en forma de moció a l’Ajuntament, però segons expressava Sentís, «el govern es va comprometre públicament a ajudar a totes aquelles persones que tinguessin problemes per registrar-se i, per tant, no tenia gaire sentit votar perquè tots hi estàvem d’acord». Unes setmanes després, però, sembla que «les coses no funcionen bé», assegurava Roser Barrio.

La portaveu de l’Associació de Veïns del Parc del Francolí explicava que «primer vaig anar a l’OMAC, i allà em van enviar a les oficines de registre d’associacions del consistori». Un cop allà, deia, «em van dir que no es podien fer tràmits personalment i que havia d’aconseguir la signatura digital al carrer Major». Barrio va fer-se la signatura i, en arribar a casa, va intentar començar els tràmits per donar d’alta l’associació.



La sorpresa va arribar quan, després de seguir les instruccions, el programa no funcionava. «Tota l’estona es quedava penjat, i he pogut saber que no sóc la primera persona que té problemes per fer els tràmits telemàticament», expressava. Barrio subratllava que «des del consistori no m’han ajudat en res». Segons deia, «vaig trucar a l’Oficina de Registres i no em van saber dir què passava». «Em van donar el telèfon dels Serveis Informàtics de l’Ajuntament i estic a l’espera de contactar amb ells per començar a solucionar els problemes i registrar-nos com Associació», acabava dient.