El desnonament de l'Hotel Imperial Tarraco queda aturat

Els sindicats mantenen un discret silenci i els treballadors negocien sense fer soroll

Actualitzada 09/05/2017 a les 21:18

El desnonament de l’Hotel Imperial Tarraco va quedar ahir aturat, almenys momentàniament, després de l’acord per ajornar el judici que s’havia de veure al Jutjat d’Instrucció 1 de Tarragona, al qual van arribar el nou propietari de l’establiment del passeig de les Palmeres, Alta Diamond Projects, i HITG 2016 Explotaciones Hoteleras, una filial del grup HUSA que es va constituir el 25 d’octubre del 2016, vint dies després que ho fes l’actual propietari. Alta Diamond Projects va adquirir l’edifici, construït el 1963, el passat mes de març en una subhasta. L’ajornament paralitza, de moment, el desallotjament de l’hotel tarragoní.



L’adjudicació de la futura gestió de l’hotel sembla que segueix els seus passos, mentre el silenci que rodeja les negociacions que mantenen totes les parts implicades és gairebé infranquejable. Els sindicats majoritaris amb representació a l’Hotel Imperial Tarraco asseguren que desconeixen el contingut de les converses que s’estan portant a terme.



De fet, ha transcendit que els membres de Comissions Obreres han optat per contractar el servei d’un advocat extern al sindicat que és de confiança d’un dels treballadors. En aquest context, Carles Cartanyà, de la citada organització sindical, va manifestar ahir que no disposa de cap informació «directa, contrastada i fiable». Els treballadors «porten aquest tema amb molt hermetisme», va dir.



Tot i que les informacions que arriben són comptades i força difuses, des d’alguns sectors s’informa que l’hotel podria tancar les seves portes a final d’aquest mes de maig i, en una data futura que en cap cas ha estat anunciada per la propietat, la instal·lació serà sotmesa a una profunda reforma. La setmana passada es va especular, fins i tot, amb la definitiva desaparició de l’hotel, però el nou gir que ha experimentat aquest serial indica que la nova propietat destinarà vuit milions d’euros a posar al dia l’immoble i el seu contingut. Les dades que estan apareixent no són del tot segures i podrien variar.



Els 37 treballadors de l’hotel estan pendents del seu futur. Demà, dijous, el col·lectiu mantindrà una reunió amb l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros. El col·lectiu, que ha deixat la negociació en mans d’un advocat no vinculat a cap dels sindicats que configuren el comitè d’empresa, es manté a l’expectativa. L’Ajuntament ha expresat el seu convenciment que la instal·lació hotelera tarragonina romandrà oberta en el futur.