Woody i més de 150 voluntaris netejaran el Riu Francolí

Cicloplast organitza una activitat de Voluntariat Verd al Parc del Francolí en el marc del 'Let's Clean Up Europe'

Redacció

Actualitzada 09/05/2017 a les 15:17

L’entitat Cicloplast, entitat que promou el reciclatge de plàstics, organitza una activitat de Voluntariat Verd al Parc del Riu Francolí el proper 13 de maig de 10 a 13h en el marc de la campanya Let's Clean Up Europe!. La principal acció dels voluntaris durant la jornada serà la neteja del riu Francolí. En aquesta activitat els acompanyarà en Woody, un dels personatges de PortAventura World, el qual servirà d’exemple per als més petits.



Per altra banda, també es realitzaran tallers formatius ambientals per a adults i nens i una ruta de senderisme per la ribera del riu Francolí. Cal dir que en l’esdeveniment hi participaran més de 150 voluntaris de les empreses de plàstics de la zona, membres de Cicloplast, a més de la col·laboració de l'Agència de Residus de Catalunya, l'Ajuntament de Tarragona, l'AEQT i Mare Terra Fundació Mediterrània.



Let’s clean up Europe! és una acció comuna a tot Europa per conscienciar sobre la quantitat de residus incontrolats que s’aboquen a boscos, platges, marges de rius i d’altres espais naturals i promoure la recollida amb una jornada de voluntariat ambiental. Se celebra entre el 12 i el 14 de maig en 27 regions europees i a la comarca de Tarragona s’han programat un total de 27 accions.