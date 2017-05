Vint-i-vuit parades per tots els gustos i edats a la 5a Fira Minicrafts

Les parades ompliran l’últim tram de la Rambla Nova del 2 al 4 de juny per donar la benvinguda al Minipop

La 5a edició de la Fira Minicrafts comptarà amb un total de 28 parades per totes les edats i gustos. Artesans d’arreu del territori català exposaran les seves creacions al tram final de la Rambla Nova, el que toca al Balcó del Mediterrani, del 2 al 4 de juny. La instal·lació de la fira, ideada per Pere Socias i feta possible gràcies a l’equip de joves arquipops, tornarà a convertir aquest espai en una botiga gegant a l’aire lliure.Les vint-i-vuit parades seleccionades per exposar i vendre les seves creacions són les següents: