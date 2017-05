S'obren les inscripcions pel campus Tarragona Estiu Camp

El CBT i el Col·legi Sant Pau organitzen, un any més, aquest campus amb activitats esportives i d'anglès, entre d'altres

Redacció

Actualitzada 09/05/2017 a les 20:16

El Tarragona Estiu Camp obre les inscripcions per a l'edició del 2017. Un any més, el CBT i el Col·legi Sant Pau es coordinen per organitzar un campus que tindrà lloc a les instal·lacions del col·legi Sant Pau, que compta amb una piscina, diversos camps de futbol 7, un camp de futbol 11, diverses pistes de bàsquet, gimnàs, sala de vídeo i teatre. A més, el campus ofereix diverses ofertes d'inscripció, així els nens i nenes es poden inscriure al TEC Casal, Futbol, Bàsquet, Atletisme, Multiesport, Dance o Teen.



Com cada any, paral·lelament a les activitats pròpies de cada disciplina TEC, també estan programades per a tots els nens i nenes sortides a la platja, a diversos llocs emblemàtics de la ciutat, cursos de natació i activitats en anglès amb professors natius.



Les inscripcions es poden fer per setmanes, des d'una sola setmana a les sis que dura el campus. També hi ha diferents opcions d'horaris, el pack matí, que va de 9:00 a 13:30, el pack menjador, de 9:00 a 15:30 i el pack TEC, que va de 9:00 a 17:00. Per als pares i mares que ho desitgin, el Tarragona Estiu Camp també ofereix un servei d'acollida de 8:00 a 9:00.



Les activitats del TEC Atletisme estaran dirigides per entrenadors professionals del Club Atletisme de Tarragona, les activitats del TEC Bàsquet per entrenadors i jugadors professionals del CBT, i les activitats en anglès estaran dirigides per professors de English Tarragona. Les inscripcions al campus ja estan obertes i es poden realitzar en les oficines del CBT situades al pavelló del Serrallo, o de manera online a través de la pàgina web del club www.cbtarragona.cat. Per a més informació es pot trucar al 977 237 558.