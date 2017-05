Quinze colles participaran en un concurs sobre coneixements castellers

El guanyador del concurs, produït per TAC 12, rebrà un premi per la canalla de la colla que consisteix en 1.000 euros en una agència de viatges

09/05/2017

El proper dimecres 10 de maig a les 21.30h s’estrena L’Altre, Concurs de Castells, un concurs televisiu de preguntes i respostes sobre el món casteller produït per Tac12 i que compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Tarragona. En el concurs hi participaran un total de quinze colles castelleres que intentaran guanyar per fer-se amb el premi: 1.000 euros per a la canalla en una agència de viatges.



L’objectiu del concurs és divulgar diferents aspectes del món casteller, cosa que s’aconseguirà a través de les preguntes que es formularan als concursants i de reportatges en petit format que s’inclouen a cada capítol. «El programa busca difondre al públic algunes particularitats com ara la seva història, la seva gent, els diversos significats que tenen els castells en les poblacions diferents del nostre territori», ha afirmat el director del concurs, Xavier Abelló.



El programa consta de quatre rondes de preguntes sobre la temporada 2016, la història dels castells, el Concurs de Tarragona i el món casteller en general. A més, hi ha una cinquena ronda musical. El concurs consta de vuit programes: cinc de classificació, dos de semifinals i la final. El programa s’emetrà cada dimecres a les 21.30h a partir del 10 de maig tret de la final, que s’emetrà dissabte 24 de juny abans de la diada castellera de Sant Joan de Valls.



A cada programa hi participen tres colles, que no s’eliminen entre elles. Al final de cada programa s’estableix una classificació general amb els punts aconseguits. Un cop gravats els cinc programes previs, es repassarà la classificació i les colles situades del lloc 1 al 6 passaran a semifinals.



Les colles participants són la Colla Jove Xiquets de Tarragona, Colla dels Xiquets de Tarragona, Castellers de Sant Pere i Sant Pau, Xiquets del Serrallo, Xiquets de Vila-seca, Colla Vella dels Xiquets de Valls, Colla Joves Xiquets de Valls, Nois de la Torre, Torraires de Montblanc, Castellers d’Altafulla, Capgrossos de Mataró, Castellers de Vilafranca, Nens del Vendrell, Xicots de Vilafranca i Xiquets de Reus.