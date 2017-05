L'Acadèmia de Sirenes de Tarragona i Artquatic col·laboren per ensenyar aquest món als lleidatans

Redacció

Actualitzada 09/05/2017 a les 18:19

L'Acadèmia de Sirenes de Tarragona ha començat un viatge terra endins per portar el món de les sirenes a Lleida. L'escola, en col·laboració amb el club de buceig i submarinisme Artquatic, ha inaugurat un centre a Lleida on tothom que ho desitgi podrà transformar-se en aquest ésser mitològic.



Els participants a la inauguració del centre han après valors mediambientals, mitològics, i també han nedat. Durant aquest any s'aniran realitzant batejos de sirena a la piscina de Lleida, i durant l'estiu, els iniciats baixaran a gaudir de l'experiència al mar de la Costa Daurada.



La inauguració ha tingut lloc aquest cap de setmana a les instal·lacions del Club INEF Lleida. Durant l'acte es va registrar un vídeo, que mostra les activitats realitzades com a sirenes: