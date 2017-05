La CUP demana a l'Ajuntament que deixi de perseguir el 'cruising'

També insta al consistori a que instal·li papereres en aquests espais per evitar l'acumulació de residus

La CUP de Tarragona a instat al govern a no perseguir el «cruising», activitat consistent en trobades sexuals esporàdiques a l’aire lliure, sobretot entre homes. El grup municipal demana que es deixi de perseguir les persones que duen a terme aquesta pràctica en diversos indrets del terme municipal, a més de demanar que es col·loquin papereres per preservar l’entorn i evitar l’acumulació de residus i deixalles en aquest espai.



La formació anticapitalista critica que l’Ajuntament s’empari en la protecció del medi ambient com a pretext per prohibir el ‘cruising’, ja que afirmen que el consistori podria dur a terme intervencions per evitar la degradació de l’espai natural i la possible brutícia que es pogués generar, com ja han fet altres ajuntaments de municipis on es realitza aquesta pràctica. El grup municipal creu que és una contradicció «voler protegir aquesta zona mentre s’implanten tendals, gandules i embarcacions de motor en platges verges o semiverges» i mentre «els paratges naturals de l’Anella Verda s’enfronten a una degradació preocupant fruit de diverses agressions humanes».



La CUP considera que la prohibició del ‘cruising’ suposa «un nou cas d’homofòbia». Afirma que en le societat hi regna «la presumpció d’heterosexualitat», motiu pel qual els espais de relació íntimes entre homes «són necessaris per tal que bona part de la comunitat homosexual pugui viure la seva sexualitat plenament».