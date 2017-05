L'Escola Joan XXIII inaugura un edifici «referent en la Formació Professional»

El nou centre serà l’únic del sud de Catalunya que oferirà aquesta opció educativa a distància

Carlos Domènech Goñi

Actualitzada 08/05/2017 a les 21:30

L’Escola Joan XXIII de Bonavista va tenir l’honor d’inaugurar, ahir a la tarda, el nou edifici de Formació Professional. Segons expressava el sotsdirector de Formació Professional al centre, José Luis Espallargas, «volem que aquest edifici es converteixi en un centre de referència en la formació professional». El director de l’Escola Joan XXIII, Joan Llatse, definia la nova construcció com «una capsa que pren sentit amb alumnes i empreses i que té l’objectiu de formar persones que siguin capaces de canviar el món». A més, l’edifici serà l’únic del sud de Catalunya que oferirà la Formació Professional a distància.



El director del centre assegurava que «els alumnes aprendran a liderar el seu projecte vital», i subratllava també que «aquí les empreses es converteixen en una font de coneixement». En aquest sentit, Espallargas expressava que «volem que els nostres alumnes vagin a les empreses i les trepitgin, però també volem que les empreses vinguin a veure’ns a nosaltres». El sotsdirector de Formació Professional va destacar també que «ja ha quedat enrere la visió estigmatitzada de la FP». Per aquest motiu, deia, «això no ha fet més que començar». Segons Espallargas, «la nova visió de la FP, molt més flexible i especialitzada que abans, està simbolitzada en aquest nou edifici». A més, avançava que «quan s’aprovi la nova llei, serem un centre de referència amb la FP integrada».



Per la seva banda, l’inspector en cap dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Tarragona, Valero Camps, assegurava que «aquest centre pren moltíssima importància per la voluntat de servei cap al barri». En aquest sentit, el tercer tinent d’alcalde al consistori, Javier Villamayor, deia que «ara és més important que mai que Bonavista generi oportunitats educatives». Villamayor va voler enviar també un missatge de «compromís i felicitació» de part de l’Ajuntament.



Alumnes i professors van estar presents a l’acte, que també va comptar amb l’assistència de l’Arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol Balcells, de l’Inspector en Cap dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Tarragona, Valero Camps, i del tercer tinent d’alcalde a l’Ajuntament de Tarragona, Javier Villamayor, entre d’altres autoritats.