Els treballadors del sociosanitari Francolí, en peu de guerra per la negació de millores laborals

El comitè d’empresa de l’empresa pública Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GiPSS) acusa a la companyia de trair els compromisos pactats amb la plantilla el 2008 i amenaça amb mobilitzacions

Redacció

Actualitzada 09/05/2017 a les 12:14

El comitè d’empresa de Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GIPPSS) ha denunciat l’incompliment per part de l’empresa de part d’unes millores laborals pactades amb la plantilla l’any 2008, cosa que ha portat als treballadors a viure una «situació de conflictivitat laboral creixent». Aquesta situació causa «preocupació i enuig» entre els sanitaris, que amenacen amb iniciar mobilitzacions «perquè es faci justícia».



El comitè -format pels sindicats Metges de Catalunya (MC), SATSE, CGT i CCOO- afirma que l’empresa pública i els seus treballadors van signar el 2008 un acord d’adhesió al VII conveni col·lectiu dels centres sanitaris de la xarxa concertada, coneguda com a XHUP, cosa que comportava unes millores laborals que s’han mantingut en els pactes posteriors. En aquests moments però, el comitè denuncia que GiPPS està negant part d’aquestes millores laborals relacionades amb els dies de lliure disposició, al·legant que l’empresa no va demanar l’informa favorable al Departament d’Economia i Finances que ha de donar validesa jurídica a l’acord.



Els treballadors no accepten aquest argument, ja que asseguren que les auditories comptables de l’empresa i els informes dels interventors de la Generalitat mostren que el Departament d’Economia i Finances té coneixement del pacte. Afegeixen que la negativa de millores laboral «és la gota que ha fet vessar el got», ja que durant anys patint «acumulació de retallades de sou o personal, increment de precarietat laboral, sobrecàrrega assistencial per manca de substitucions i nul interès empresarial per la gestió dels efectius de la plantilla».



Els empleats de GiPPS afirmen que se senten «enganys i víctimes de la mala praxi dels responsables de l’empresa» i exigeixen una solució pactada «que respecti el que es va negociar i pactar el 2008». Els treballadors s’han adreçat al Departament de Salut, al Síndic de Greuges i a la Delegació del Govern per exposar la problemàtica i amenacen amb iniciar mobilitzacions si no es fa justícia.



GiPPS és una empresa pública adscrita al CatSalut que ofereix els seus serveis majoritàriament a l’Hospital Sociosanitari Francolí i a l’Hospital de Dia Francolí. També treballa en el CAS Drogodependència i dóna suport al centre de paràlisi cerebral la muntanyeta, a més de fer serveis assistencials com rehabilitació hospitalària, extra hospitalària i cognitiva, entre d’altres.