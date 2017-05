Els joves de la CUP a Tarragona commemoren el dia de LGTBfòbia 'sodomitzant' Sant Magí

El col·lectiu Arran presenta una campanya que arremet contra l'església i l'Ajuntament per perseguir el 'cruising'

Redacció

08/05/2017 a les 12:56

El pròxim 17 de maig se celebra el Dia contra la LGTBifòbia i el 28 de juny la jornada per l'alliberament sexual. Aquestes dues dates són el referent que el col·lectiu Arran, les 'joventuts' de la CUP, a Tarragona utilitza en la seva campanya de denúncia per la situació del col·lectiu LGTB.



Aquesta campanya tarragonina arremet directament contra l'Església, «com a institució propagadora de l'odi contra les persones LGTBI i d'haver instaurat en la societat una repressió constant cap a les persones amb gèneres i sexualitats diverses», segons expliquen des d'Arran a través de la seva pàgina de Facebook.



Aquesta denúncia l'exemplifiquen amb un polèmic cartell un Sant Magí postrat apareix 'sodomitzat' amb el braç incorrupte de Santa Tecla.



A més de l'església, també li toca rebre a l'Ajuntament de Tarragona. Arran considera «intolerable» el que consideren una persecució per part del consistori cap al col·lectiu gai per fer 'cruising' (pràctiques de sexe a l'aire lliure). Segons expliquen des del col·lectiu, «fa unes setmanes es va saber que el govern local va tancar la zona boscosa del camí dels Morrots de la platja de la Savinosa per evitar aquestes pràctiques i poder sancionar a qui ho fes».



En aquest cas, el cartell presentat per Arran mostra en dibuix la pràctica sexual sobre un vehicle de la Guàrdia Urbana i en la qual intervenen un les figures d'un agent, l'exregidor del PP Alejandro Fernández i l'alcalde, Josep Fèlix Ballesteros.