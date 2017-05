Descomptes de fins el 80% en una fira 'outlet' a la Tarraco Arena Plaça

El Radical Market aterra a Tarragona a principis de juny

Actualitzada 09/05/2017 a les 17:49

Un gran outlet que ofereix descomptes de fins a un 70 i 80%. Això és el Radical Market, una fira que aterrarà a la Tarraco Arena Plaça de Tarragona el 2, 3 i 4 de juny. El mercat presentarà marques mundialment conegudes com L'Oréal, NYX Cosmetics, Geox, Nike, Vans, Calvin Klein, Volcom i Ray-ban, entre moltes altres. La botiga online Privalia també estarà present a la fira.Els consumidors podran comprar tot tipus de productes amb molts descomptes, tals com sabates, moda, roba esportiva, i fins i tot cosmètica low cost. A la fira també hi haurà una zona gastronòmica i es duran a terme sortejos durant els dies d'obertura del recinte.Actualment, a través de la pàgina Facebook de la fira , es pot participar a un sorteig per guanyar un val de 50 euros per gastar-se al Radical Market. Per tal de poder entrar al sorteig cal compartir la publicació i contestar a la pregunta Quina és la teva marca preferida?Radical Market ha realitzat un vídeo, que es pot veure a continuació, per tal de promocionar l'esdeveniment: