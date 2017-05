Les ajudes en pobresa energètica es disparen a Tarragona i Reus

Les dues ciutats posen en marxa un servei d'assessorament energètic

Els ajuts d'urgència de Serveis Socials a Tarragona ciutat per a famílies que pateixen pobresa energètica s'han disparat un 128% en els darrers tres anys. Del 2013 al 2016, les ajudes concedides han passat de 342 a 782. A Reus, on el novembre passat va morir una dona gran que es trobava en situació de pobresa energètica, es van destinar més de 375.000 euros en aquest tipus d'ajuts durant el 2016. Ambdues ciutats han decidit posar en marxa un servei d'assessorament energètic. A Tarragona està adreçat a famílies vulnerables i a Reus, a la ciutadania en general, si bé comparteixen el mateix objectiu: pal·liar al màxim els factors que poden desencadenar pobresa energètica, com ara tramitar el bo social d'electricitat o modificar la potència contractada al domicili, en la majoria de casos, sobredimensionada. El servei s'ofereix des de centres cívics. A Tarragona, des del 20 d'abril, ja s'han atès a 39 persones.



Aquest projecte arrenca del treball conjunt i transversal de les dues ciutats, de diferents colors polítics, a la taula de la pobresa energètica. A part de treballar-hi el personal propi de Serveis Socials, s'han contractat tècnics del Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de la demarcació de Tarragona.



Cada ciutat implanta el seu servei d'assessorament, amb matisos diferents, però comparteixen objectiu, i és que el client pugui tenir el millor tracte en el seu rebut de la llum, l'aigua i el gas, sobretot amb el gran desconeixement que impera sobre els contractes en aquests subministraments.



Canviar de comercialitzadora, modificar la potència contractada o la discriminació horària o tramitar el bo social d'electricitat són algunes de les principals gestions que els professionals tramitaran per als interessants. A Reus només tenien bons socials, menys d'un 10% de les famílies amb ajuts.



En el cas de Tarragona, són usuaris derivats des de Serveis Socials. A través d'aquest servei, es fa un primer contacte amb l'usuari i, si es considera oportú, es porta a terme una visita per tal de fer una petita auditoria energètica al domicili per valorar si hi calen intervencions per pal·liar deficiències.



Dels 782 ajuts de l'any passat de Serveis Socials de Tarragona, 456 corresponien a famílies amb dificultats amb l'electricitat, 195 era pel servei d'aigua i 131, pel gas -quan l'any 2013 se n'havien tramitat 194, 76 i 72, respectivament. En aquests tres anys, els ajuts d'Ematsa també s'han disparat, de 264 a 557.



«No tenim data de caducitat, això s'anirà portant a terme d'una manera continuada i amb la intenció de fer-ho extensiu a d'altres centres cívics de la ciutat», ha explicat la regidora de Polítiques d'Igualtat i Serveis a la Persona de l'Ajuntament de Tarragona, Ana Santos. «Les dues ciutats hem hagut d'aprendre a treballar conjuntament i s'ha avançat moltíssim; o ens posem tots els agents i les administracions a treballar amb el mateix objectiu o serà difícil que les famílies vulnerables deixin d'estar en situació de desavantatge», ha conclòs la regidora de Benestar Social de l'Ajuntament de Reus, Montserrat Vilella.