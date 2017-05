La mediació al Tribunal Laboral de Catalunya no atura la vaga dels treballadors de Bic Graphic per aquest dimarts

Aquest dimecres es preveu una nova reunió amb l'empresa i una segona jornada de vaga el 15 de maig

Actualitzada 08/05/2017 a les 14:35

La reunió de mediació de vaga que s'ha celebrat aquest dilluns al Tribunal Laboral de Catalunya (TLC) no ha servit per desconvocar l'aturada prevista per aquest dimarts dels treballadors de Bic Grahic a Tarragona. No hi ha hagut "canvi significatius" després de la reunió al TLC. La direcció de l’empresa insisteix en extingir 136 llocs de treball i indemnitzar amb 28 dies per any treballat, amb un topall de 18 mensualitat, els afectats per l'ERO, mentre que el comitè d'empresa demana la retirada de l'expedient de regulació d'ocupació i l'inici de noves negociacions per trobar mesures de viabilitat consensuades amb els empleats. Les accions reivindicatives es mantenen. Hi haurà vaga aquest dimarts i una marxa de protesta a l'autovia de Salou i també es manté la jornada de vaga per al dia 15 de maig, tot i que està prevista una nova reunió amb la direcció de la companyia aquest dimecres.



El comitè d'empresa, amb majoria de la secció sindical de la UGT, ha defensat que seguirà treballant per buscar solucions que minimitzin les conseqüències de l'ERO per als treballadors i treballadores de Big Grpahic entre les quals, la reducció del nombre d’afectats, la recuperació de la producció que s'envia a tallers externs, plans de recol·locació a Bic Iberia, la possibilitat de tenir prioritat de recol·locació a Bic Graphic si després dels acomiadaments l'empresa té necessitat d'incrementar la plantilla, o la millora les condicions d'indemnització.