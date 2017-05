La UE destinarà una xifra «bastant important» pels Jocs Mediterranis

El copresident de l’Intergrup, Santiago Fisas, recalcava que «tenim el suport suficient» i que «s’aprovarà abans de l’estiu»

El copresident de l’Intergrup d’Esports del Parlament Europeu, Santiago Fisas, va anunciar durant la seva visita ahir al matí a Tarragona que «la Unió Europea aportarà una quantitat bastant important als Jocs Mediterranis». Tot i que Fisas no va donar una xifra concreta perquè «encara no és el moment», va recalcar en diverses ocasions que «tots els eurodiputats catalans, de tots els partits polítics, s’han posicionat a favor de l’aportació».



Segons explicava el copresident de l’Intergrup, «vam parlar amb el Comissari d’Esports, Tibor Navracsics, i li va entusiasmar la idea de poder col·laborar amb els Jocs Mediterranis». Fisas subratllava que «la unió de l’esport amb la cultura, un fet que s’aconseguirà a Tarragona, va agradar molt al comissariat». El mateix es mostrava molt optimista per aquest fet, així com pel suport dels eurodiputats, perquè segons deia, «tots els grups polítics s’han posicionat a favor, siguin independentistes, liberals o conservadors». A més, destacava que «eurodiputats de països no mediterranis també han vist amb bons ulls que Brussel·les col·labori amb aquest projecte».



Santiago Fisas pronosticava que «la partida pressupostària pels Jocs Mediterranis s’aprovarà abans de l’estiu». Per aquest motiu, deia, «el nom de Tarragona estarà inclòs als pressupostos el mes de setembre». Perquè es compleixin aquestes previsions, però, el Parlament Europeu haurà d’aprovar-ho prèviament, un fet que no preocupava Fisas. «Tot l’Intergrup ha signat a favor de manera unànime, i tenim el suport suficient per part dels eurodiputats. Els Jocs Mediterranis han pres una importància molt gran, sobretot perquè crearà un espai de diàleg i intercultural entre la riba nord i la riba sud del Mediterrani», declarava.



Tot i que la quantitat que aportarà Europa encara es desconeix, Fisas assegurava que serà «bastant important». Brussel·les ja va subvencionar els Jocs Mediterranis d’Almeria l’any 2005, amb una partida d’un milió i mig d’euros. Per a Tarragona, el copresident de l’Intergrup augurava que «es podran fer més coses que a Almeria, perquè allà els diners es van destinar per les cerimònies de clausura i inauguració, i aquí tenim l’objectiu de promocionar l’esport lligat a la cultura». En aquest sentit, deia, «l’any vinent se celebra l’any europeu del Patrimoni Cultural, per tant, tot encaixa».



Santiago Fisas elaborarà el projecte per escrit juntament amb el regidor Comissionat dels Jocs al consistori, Javier Villamayor. «El primer que hem de fer és explicar a Europa perquè necessitem aquests diners i en què ens els gastarem», explicava Fisas. Tot i que el comissariat té l’objectiu fixat en la cultura, Fisas reconeixia que «també els utilitzarem per a les cerimònies d’inauguració i clausura i per algun esdeveniment purament esportiu en concret».



Per la seva banda, l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, va expressar durant la visita dels eurodiputats que «és tot un honor tenir-los a la ciutat i poder mostrar-los les instal·lacions dels Jocs». Ballesteros explicava que «vam mantenir les primeres reunions a Brussel·les, i estem molt satisfets de què la idea vagi agafant forma i de què siguin aquí». A més, l’alcalde va subratllar que «es tracta d’un projecte interessant per a la Unió Europea perquè passa els límits de la Mediterrània i arriba a tres continents».