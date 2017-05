El festival Sota la Palmera torna amb Gertrudis i David Carabén com a caps de cartell

L’edició d’enguany tindrà lloc de l’1 de juliol al 5 d’agost i comptarà amb 40 activitats

Les propostes musicals de Gertrudis i David Carabén són els caps de cartell del Festival Sota la Palmera d’enguany, que se celebrarà de l’1 al 5 d’agost i comptarà amb un total de 40 activitats o espectacles. El cartell també inclou 15 bandes, 6 d’elles locals, amb una gran varietat estilística que va de la rumba al trap, la música surf i el rhytm & blues. La mostra és una oportunitat d’exhibició per als joves creadors del territori, alhora que ofereix una programació variada d’espectacles aportant propostes artístiques de trajectòria contrastada arreu del país i del panorama internacional.L’edició d’enguany també posa especial atenció en la projecció i visualització de dones creadores, tal i com ha destacat la consellera de Joventut, Ivana Martínez. Més de 50 dones pujaran a l’escenari i participaran en la coprogramació del festival. En aquest sentit, la companyia Dosdetres oferirà una nit de pallasses i clown protagonitzada per Marta Renyer, Mònica Bartolí i NunyGdones i el Club Vinil col·labora amb el Festival programant sessions de noies dj’s.El Festival Sota La Palmera, l’organitza la Conselleria de Joventut de l’Ajuntament de Tarragona amb el suport i assessorament de Vòrtex, NunnyG amb la nit de pallasses, TGN Swing que col·labora en la projecció i execució d’una nit de ball swing i Club Vinil Tarragona, en el suport de producció de les sessions de noies dj’s.Podeu consultar el programa complet de l'esdeveniment en aquest enllaç.