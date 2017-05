Uns senglars es deixen veure al Parc del Francolí

No és la primera vegada que es veuen a la ciutat de Tarragona

@MilloremTGN Senglars aquesta nit passada al Parc Francolí. Les autoritats ho tenen en compte? Més enllà de l'anècdota pic.twitter.com/KhEKt2xQfs — Joan Martin (@joannuria290504) 6 de maig de 2017

Un veí de Tarragona, Joan Martin, ha posat en alarma la zona propera al riu Francolí després d’haver vist un grup de senglars passejant-se pel Parc del Francolí. Mitjançant una publicació a Twitter, ha compartit un vídeo en el que es pot veure tres exemplars caminant durant la nit d’aquest dissabte 6 de maig.Aquesta no és la primera vegada que apareixen senglars, ja que també se n’havien vist al barri de Sant Pere i Sant Pau. Tot i així, és el primer cop que es veuen en una zona allunyada de la muntanya, fet que sorprèn als veïns de la zona, que demanen a les autoritats que actuïn el més aviat possible.Responent la mateixa publicació de Twitter, l’Ajuntament tarragoní ha informat que la Guàrdia Urbana ja n’està al cas i ha intentat capturar-los. El cos municipal està col·laborant amb el Laboratori Municipal i properament contactaran amb Agents Rurals i consistoris de municipis on també han aparegut senglars per tal d’actuar de la manera més efectiva.