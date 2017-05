Diversos grups hi donen suport a una línia pressupostària que s'hauria d'aprovar abans de l'estiu

Brussel·les aportarà finançament per la celebració dels Jocs Mediterranis de Tarragona 2018. Una delegació de l'Intergrup d'Esports de Parlament Europeu ha visitat aquest diumenge la ciutat i han apuntat que la partida als pressupostos de la Comissió Europea s'hauria d'aprovar abans de l'estiu amb una xifra encara per concretar. El copresident de l'Intergrup d'Esports de Parlament Europeu Santi Fisas ha explicat que l'aportació econòmica compta amb el suport de tots els eurodiputats catalans, així com els eurodiputats socialistes i populars a l'Eurocambra, entre altres parlamentaris d'altres països. «Tothom se n'ha adonat de la importància que tenen els Jocs i hem de fer pinya perquè surtin bé», ha afirmat en una visita de la delegació a la Tàrraco Arena Plaça -on es disputaran els partits de voleibol- i a les obres de l'Anella Mediterrània.



Fisas ha apuntat que en aquests moments no es pot donar una xifra sobre quant es podria destinar als Jocs però ha recordat que hi ha un precedent. El 2005, la Comissió Europea també va donar suport als Jocs Mediterranis d'Almeria amb una partida d'uns 1,5 MEUR que, aleshores, es van destinar a la cerimònia d'inauguració i clausura. «Serà una quantitat força important», ha augurat l'eurodiputat popular català.