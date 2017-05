La Creu Roja Tarragona dóna a conèixer les seves actuacions a la societat

El rerefons social de l’organització pren protagonisme a causa de les crisis humanitàries i econòmiques

Actualitzada 06/05/2017 a les 12:51

El proper dilluns 8 de maig es celebra el Dia Internacional de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja, commemorant l’aniversari del naixement de Henry Durant, fundador d’aquesta organització. Com és habitual a Tarragona, el cap de setmana anterior els membres provincials organitzen unes jornades per donar a conèixer la seva tasca a la societat. Aquest dissabte, doncs, la plaça de Mossèn Jacint Verdaguer s’ha omplert de diversos representats de la Creu Roja de la província tarragonina.



A la plaça s’hi han pogut veure representats diversos àmbits d’actuació: salvament marítim, formació i inclusió laboral i social, Creu Roja Joventut i unitats mòbils. A més, d’entre d’altres activitats, s’han realitzats tallers de reanimació cardiopulmonar per saber com funcionen els desfibril·ladors DEA repartits en molts indrets de la gran majoria de poblacions. Segons Ramon Grau, president provincial de Creu Roja Tarragona, aquesta jornada serveix per «donar a conèixer la gran activitat» de l’organització, no només en l’àmbit tarragoní sinó que també «a nivell mundial ja que la Creu Roja està present en molts conflictes com guerres, els camps de refugiats a Grècia, on puguin haver desastres naturals» i un llarg etcètera d’actuacions que cada vegada van més destinades a un rerefons social.



La jornada d’aquest dissabte, que compta amb una seixantena de persones implicades entre voluntaris i personal, és un mirall de totes les actuacions que es duen a terme a les comarques tarragonines. «Tenim el suport de 23 oficines a la província, a més de 2.000 voluntaris i 20.000 socis» que fan possible la gran tasca de la Creu Roja, amb aportacions personals i econòmiques, ha explicat Grau.



Precisament els voluntaris són «la part essencial» de la Creu Roja, de qui Ramon Grau destaca l’amplitud de mires: «Tothom és benvingut i tothom s’hi pot integrar. Qualsevol persona de la societat pot fer-se voluntari i aportar el seu gra de sorra».



En l’àmbit de les actuacions a la demarcació tarragonina, el ventall de la Creu Roja és molt ampli. Les principals actuacions es realitzen en salut i rescats, però en els últims anys han pres molta força «temes com els refugiats, formació i inclusió, joventut...», senyala Grau. Un dels principals problemes socials és la crisi econòmica que afecta de maneres molt diverses a la societat. En aquest sentit, Ramon Grau lamenta que «aquest any hem tingut un petit augment en el tema de la pobresa», ja que el nombre de persones que necessiten ser ateses ronda les 27.500.