L'aparició de vòmit en un portal encén els veïns de la discoteca Totem

Els veïns atribueixen mostres d’incivisme als usuaris de la discoteca

Actualitzada 06/05/2017 a les 18:01

El Carrer Ixart, proper a la discoteca Totem de Tarragona, s’ha despertat aquest dissabte amb una nova mostra d’incivisme. En aquesta ocasió una vomitada al portal del número 1 d’aquest carrer ha indignat els veïns, que denuncien que aquests fets «són el pa de cada dia durant les nits del cap de setmana». Els principals acusats són els usuaris de la discoteca Totem, propera a aquesta zona.Aquesta no és la primera vegada que els veïns denuncien actes incívics o desperfectes causats pels assistents a la discoteca. Una de les veïnes del Carrer Ixart carrega contra els cossos locals de policia ja que els que van al Totem «utilitzen el carrer per opinar, beure i vomitar tranquil·lament davant la passivitat de la Guàrdia Urbana que no fa res per aturar aquesta situació».Els desperfectes provocats pels assistents a la discoteca no són els únics que denuncien els veïns, que també s’han queixat de l’excessiu volum de la música que sona al Totem. La única resposta rebuda per la Guàrdia Urbana, lamenten, és «que no disposem d’un sonòmetre» per registrar els decibels i comprovar, així, si superen el límit permès.