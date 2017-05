Floría assegura que l'Imperial Tarraco serà una «instal·lació hotelera de qualitat»

La consellera tarragonina valora la notícia del tancament de l’hotel

Redacció

Actualitzada 06/05/2017 a les 19:19

Després que es conegués la notícia del tancament de l’hotel Husa Imperial Tarraco, l’ajuntament de Tarragona ja treballa per trobar una solució i una alternativa per a l’edifici. Així s’ha manifestat Begoña Floría, consellera de Seguretat Ciutadana, al Diari Més: «L’Ajuntament està molt atent a tot el procés per garantir que això segueixi sent un hotel i no es perdin places hoteleres».



Així, doncs, el consistori aposta perquè l’edifici continuï sent un hotel i s’hagi de tocar el mínim possible l’edifici. Floría afirma que no «podem donar detalls» de les negociacions de futur per a l’Imperial Tarraco, però assegura que la solució serà bona per Tarragona, que passarà de tenir «un hotel decadent a una instal·lació hotelera de qualitat i digna». La consellera també es mostra convençuda que el projecte passa per «no trencar l’skyline de la ciutat».



El poc que se sap és que s’estan duent a terme diverses reunions entre membres del consistori amb el grup HUSA, propietari de l’Imperial Tarraco, i diversos inversors com ara els del grup H10 Hotels, un dels millors situats per a fer-se amb l’hotel. Tot i així, Floría segueix defensant que no poden donar detalls excusant que «tampoc els sabem perquè els inversors no els han donat exacatament». Malgrat tot, Begoña Floría insisteix en defensar que l’Ajuntament «està molt atent».