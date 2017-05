El rodatge del llargmetratge 'Àncora' tanca la platja dels Capellans

No s'hi podrà accedir fins a les 19 hores

Redacció

Actualitzada 06/05/2017 a les 14:23

El rodatge del llargmetratge Àncora ha tancat completament la platja dels Capellans de Tarragona, a la zona de Cala Romana. Des de primera hora del matí, actors i responsables del film han estat treballant i, segons ha pogut saber aquest diari, ho faran fins a les set de la tarda.



El títol de la pel·lícula és una de les poques pistes que es poden saber, de moment, d'aquesta producció, completament secreta, ja que l'accés a la zona no és possible per al personal aliè a la pel·lícula.



Segons ha pogut saber aquest diari, el director del llargmetratge és Lluís María Güell, barceloní, que, entre d'altres, ha dirigit sèries com Vendelplà o pel·lícules com Nudos.