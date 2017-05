Incorpora un nou sistema d'il·luminació LED específic per espais que funcionen les 24 hores del dia

Actualitzada 05/05/2017 a les 14:34

Una sala de control de Repsol a Tarragona, al complex petroquímic de la Pobla de Mafumet, ha incorporat una il·luminació que reprodueix la llum natural diürna. Els antics fluorescents han deixat pas a un nou sistema de llums LED específic per espais que funcionen les 24 hores del dia. L'objectiu és que els treballadors se sentin còmodes i, de retruc, rendeixin més. Les primeres enquestes a la plantilla evidencien la satisfacció del personal -tres treballadors per torn- que treballa en aquesta sala des d'on es controlen permanentment les plantes de polipropilè, si bé els efectes en la productivitat no es podran palpar fins més endavant. Se n'han instal·lat més d'una trentena, amb un cost d'uns 800 euros cadascun. La companyia ja estudia col·locar-ne a més espais.



L'Isidre Ayza porta trenta anys treballant a Repsol a Tarragona. Al principi li va costar acostumar-se a la nova lluminària. El fluorescent oferia una il·luminació molt més forta i la sensació inicial va ser de certa foscor. Però en qüestió de dies ell i els seus companys s'hi van habituar i ara entrar en una altra sala els causa fins i tot molèstia. «Treballes millor, no podíem tenir tots els fluorescents encesos perquè ens reflectien a les pantalles i ara el reflex és mínim; estàs més relaxat», explica l'operari.



Ell és un dels treballadors que vigilen les 24 hores del dia aquesta sala on, per mesures òbvies de seguretat, no hi ha cap finestra i l'entrada de llum natural es inviable. És per això que la companyia es va plantejar aquest canvi d'il·luminació amb llums LED d'última tecnologia, que reprodueix de forma dinàmica una jornada de 8 hores, i va canviant subtilment talment com ho fa la llum diürna, des del matí i fins al capvespre. N'hi ha més d'una trentena instal·lats en ulls de bou al sostre.



«Era el lloc idoni per provar-los», ha afirmat el director de Repsol a Tarragona, Josep Francesc Font. «El nostre objectiu era que els treballadors es cansessin menys, que les operacions tinguessin una taxa d'error menor i per tant la productivitat fos més gran», ha afegit Font. Els nous llums es van estrenar al novembre i les primeres sensacions han estat molt positives; per això la companyia es planteja col·locar-ne a més sales de control -n'hi ha un total de set a tot el complex de Repsol.



La idea va sorgir de la Fundació Repsol, que ara fa dos anys va plantejar fer una prova pilot d'aquesta tecnologia. «Apostem per aplicar les millores tecnològiques que s'estiguin desenvolupant», ha reafirmat Font. La responsable de la instal·lació és l'empresa Ledmotive Technologies SL. La seva directora, Meritxell Carreras, ha assegurat que aquest és el primer cop que instal·len aquest tipus d'il·luminació en una empresa, si bé l'han portat en altres àmbits, com els museus.



«No són leds blancs, utilitzem deu tonalitats diferents -o canals led-; si en un prisma veiem que la llum es descompon en colors, nosaltres apliquem el procés invers», ha explicat Carreras. «A través de tecnologia òptica i algoritmes matemàtics, s'obté una llum d'altíssima qualitat», ha afegit. Carreras assegura que aquest tipus de lluminària no sols afavoreix a nivell visual, sinó que també hi ha estudis que avalen la millora de l'estat anímic, concentració i motivació de l'empleat.