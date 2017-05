Morat actuarà a la Tarraco Arena Plaça al juliol

El concert tindrà lloc el 18 de juliol a les 22h

Redacció

Actualitzada 05/05/2017 a les 11:44

El grup colombià Morat, que ha conquistat tota Espanya i Sud-Amèrica amb el seu senzill Como te atreves, oferirà un concert a Tarragona. Serà el 18 de juliol a les 22h a la Tàrraco Arena Plaça, on cantaran les seves cançons pop folk, barrejades amb «diferents gèneres», tal i com afirma el grup. Les entrades ja estan disponibles i es poden adquirir a través del web de la Tàrraco Arena Plaça.



La banda revelació llatina d’èxit del moment està integrada per Juan Pablo Villamil Cortés (banjo, guitarra i veu), Juan Pablo Isaza Piñeros (teclats, guitarra i veu), Alejandro Posada Carrasco (percussió, bateria i veu) y Simón Vargas Morales (baix, guitarra i veu).



Amb la col·laboració amb Paulina Rubio a Mi nuevo vicio el 2015 la banda va aconseguir el Disc de Platí Digital, número 1 en Vendes Digitals a Espanya i en Air Play a Mèxic. La banda ha estat nominada als Grammy Latinos a Millor nou artista, a LOS40 Music Awards a Millor artista o grup revelació, als Premis Dial a Millor artista o grup revelació i als Premis SHOC a Millor nou artista. Han rebut el Premi Cadena Dial 2017.