La URV desenvoluparà un dispositiu que controlarà les malalties renals

El projecte, anomenat Creat Sens, es durà a terme gràcies a un ajut extraordinari convocat per la Fundació Renal Íñigo Álvarez de Toledo

Redacció

Actualitzada 04/05/2017 a les 20:47

El projecte Creat Sens del grup de Quimiometria, Qualimetria i Nanosensors –del Departament de Química Analítica i Química Orgànica de la URV– ha estat el projecte guanyador de la convocatòria extraordinària d’ajuts destinats a projectes de recerca amb aplicació pràctica en nefrologia, convocat per la Fundació Renal Íñigo Álvarez de Toledo. El projecte, liderat per Francisco Andrade, té com objectiu crear noves plataformes tecnològiques d’última generació per al monitoratge de la funció renal.



L’objectiu és controlar el progrés de la malaltia renal crònica, avaluar la funció renal durant tractaments específics o l’evolució de malalties, permetent al nefròleg o a un altre facultatiu seguir a distància l’evolució dels seus pacients. CreatSens utilitzarà eines tecnològiques d’última generació, com biosensors connectats a dispositius mòbils, per generar informació clínica rellevant en el consultori mèdic o a la casa del pacient, i permetre l’accés a informació en temps real, millorant la presa de decisions, minimitzant riscos i molèsties per al pacient i permetent optimitzar els recursos sanitaris.