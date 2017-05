La companyia basca Dantzaz omple de dansa els carrers de Tarragona

Els vianants que passejaven per diversos espais de la ciutat van poder observar un tastet del seu espectacle Dantzapote

Redacció

Actualitzada 05/05/2017 a les 09:33

Els tarragonins i tarragonines que la tarda d'ahir dijous passejaven per espais com la Rambla Nova, la plaça Verdaguer o la plaça de la Font van poder gaudir d'un tastet de l'espectacle Dantzapote, dut a terme per la companyia basca Dantzaz. L’actuació, itinerant pels carrers de la ciutat, va despertar una gran expectació.



La companyia es traslladarà aquest divendres dels carrers de la ciutat a l’escenari per dur a escena el seu nou espectacle Áureo, dirigit per Adriana Pous. Es tracta d’un conjunt de cinc peces breus creades per coreògrafs reconeguts de projecció internacional, però també per nous valors emergents. L’espectacle tindrà lloc a les 21h al Teatre Tarragona.