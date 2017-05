H10 Hotels podria convertir-se en el nou gestor de l'Husa Imperial Tarraco

Directius de l’empresa es desplacen avui des de Barcelona per mantenir una reunió amb el col·lectiu de treballadors

Actualitzada 04/05/2017 a les 21:32

El grup H10 Hotels podria ser el nou gestor de l’Husa Imperial Tarraco. El grup que lidera Joan Gaspart fa aigües des de fa anys i des del 2015 intenta desfer-se de la seva xarxa d’hotels. Un grup inversor podria estar interessat en la compra de l’Husa Imperial Tarraco, que cediria la gestió a H10 Hotels, cadena que compta amb diversos establiments a Cambrils i Salou. El principal escull que té l’operació de venda és que l’hotel de Tarragona està cedit en garantia a la Seguretat Social per un import de 35 milions d’euros, circumstància que complica el canvi de propietat.



El 2015, el grup hoteler de Joan Gaspart devia 153,3 milions d’euros a diversos creditors, entre els quals destacaven Banc Sabadell, La Caixa, l’Institut Català de Finances (ICF) i Banc Popular. En aquelles dates, Garpart va oferir la cessió de diversos hotels, entre ells el Husa Imperial Tarraco.



Des del passat mes de març, Diari Més intenta obtenir informació en els grups Husa i H10 Hotels, sense haver aconseguit una resposta malgrat el compromís de tots dos de posar-se en contacte amb aquesta redacció. Ahir, la secretària personal de Joan Gaspart, el propietari d’Husa, no va voler confirmar ni desmentir la venda o el tancament de l’Imperial Tarraco i es va limitar a afirmar que «no hi ha res a dir».



Aquest mitjà sí ha pogut saber que avui, divendres, representants d’Husa es desplaçaran des de Barcelona per mantenir una reunió amb la plantilla de l’Imperial Tarraco, formada per 37 persones, amb la finalitat d’informar de l’estat de la qüestió. Ahir, la rumorologia es va expandir per tota la ciutat, fins al punt d’assegurar-se que el tancament de l’establiment del Passeig de les Palmeres es produirà en els pròxims dies. També s’ha comentat que tancarà a la tardor per ser sotmès a una profunda rehabilitació. El que és cert del tot és que el futur de l’hotel serà protagonista el dimarts de la setmana vinent en el Jutjat d’Instrucció número 1 de Tarragona.



És una evidència que des de fa anys Husa s’està desprenent dels seus hotels com a conseqüència del deute econòmic que arrossega. En el primer trimestre d’aquest any, el Jutjat Mercantil número 3 de Barcelona va adjudicar els dos hotels que la cadena presidida per Gaspart encara posseïa a la Val d’Aran al Grup Rosa dels Vents per 4,8 milions d’euros. La injecció econòmica havia de destinar-se a saldar el deute hipotecari amb el fons nord-americà Bain Capital –que el va adquirir al Banc Sabadell– i a liquidar l’IBI amb els ajuntaments dels Pirineus lleidatà. Els hotels involucrats en aquesta operació van ser l’Husa Tuca (Vielha) i l’Husa Orri (Tredòs).



El secretari general d’UGT Tarragona Joan Llort, va manifestar ahir que temen pel futur de la plantilla de l’Imperial Tarraco i va comentar, sobre el futur més immediat, que «ens falta saber si l’hotel es tanca definitivament o si es traspassa a un grup inversor, però ens temem que es tanqui perquè faria falta una gran inversió» per posar-ho al dia. Entre les moltes informacions que van circular ahir per Tarragona, una plantejava la possibilitat que l’Imperial Tarraco sigui demolit per, en el seu lloc, construir un hotel de nova planta o un bloc d’habitatges. En aquest context, Llort va dir que «en aquest cas, suposo que hauria de modificar-se el POUM». D’altra banda, el govern de la ciutat, l’Ajuntament, es va limitar a dir que «es manté a l’espera» i va anunciar que avui l’alcalde, Josep Fèlix Ballesteros, «es reunirà amb els treballadors».



El PDeCAT (Partit Demòcrata) va emetre un comunicat on el seu portaveu, Albert Abelló reclamava a l’equip de govern (PSC–PP–Unió) que «faci el que sigui necessari per evitar que l’emblemàtic Hotel Imperial Tarraco desaparegui». «La trista notícia sobre l’imminent tancament d’aquest espai no és només una qüestió d’àmbit privat, ja que aquest hotel és un símbol».