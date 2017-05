Els treballadors de Bic Graphic faran vaga i tallaran l'autovia de Salou el dia 9 de maig

Exterior de l'empresa Bic Graphic, i d'un cartell penjat fora on s'hi llegeix que 'No som d'usar i tirar' i la xifra de '136' en referència als treballadors afectats per l'ERO.

L'empresa es resisteix a rebaixar en nombre d'acomiadaments previstos a l'ERO o reubicar empleats a Bic Iberia

Actualitzada 05/05/2017 a les 18:04

Els treballadors de l'empresa Bic Graphic de Tarragona aniran definitivament a la vaga el proper dimarts, dia 9 de maig, i han organitzat una marxa de protesta que recorrerà un tram de l'autovia de Salou fins a la carretera N-340. Després d'una llarguíssima reunió, aquest dijous, que no va donar cap fruit i no es va aconseguir cap acostament entre la direcció de la companyia i el comitè d'empresa, els empleats volen pressionar perquè en la propera trobada, prevista el dia 10 de maig, s'asseguin «realment» a negociar. Reclamen que se salvin part dels llocs de treball que preveu suprimir l'ERO -136-, i que s'aturi l'expedient de regulació per poder buscar un acord sense data límit. El comitè d'empresa proposa que es facin prejubilacions a la planta de Bic Iberia per reubicar empleats de Bic Graphic i un estudi de viabilitat que justifiqui els acomiadaments.



Amb la intenció de «forçar» un acostament en les negociacions amb la direcció de l'empresa, els treballadors de Bic Graphic han ratificat que faran vaga el dia 9 de maig que reforçaran amb una marxa de protesta a l'autovia de Salou. Fonts del comitè d'empresa de Bic Graphic han reconegut que després de la reunió d'aquest dijous les postures encara estan molt dividides. Els treballadors insisteixen que l'empresa justifiqui amb estudis la viabilitat de la planta i la possibilitat reubicar treballadors a l'altra fàbrica de la companyia. Es neguen a pactar la voluntarietat i les condicions econòmiques de l'ERO sense avaluar altres propostes.



L'ERO presentat per la direcció preveu extingir el contracte de 136 persones, del total de 378 treballadors que formen la plantilla de Tarragona. En concret, hi ha 69 acomiadaments planificats a la secció de producció i 67 a administració. En paral•lel, la reestructuració de Bic Graphic també comporta el tancament de la planta de Norwood que té a la Granada, Alt Penedès, on quedaran sense feina 33 persones.