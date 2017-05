El 71,52% dels lectors del 'Diari Més' opina que el Nàstic se salvarà

El 28,48% restant opina que l'equip baixarà a Segona B

05/05/2017

El 71,52% dels lectors del 'Diari Més' opina que el Gimnàstic de Tarragona es mantindrà a la Segona Divisió A. Per contra, el 28,48% restant creu que l'equip que entrena Juan Merino baixarà a Segona Divisió B i que no serà capaç de mantenir-se en categoria professional.



El 'Diari Més' ha realitzat aquesta setmana una enquesta, on es preguntava als lectors si el Nàstic aconseguiria tirar endavant tot i la mala situació classificatòria i acabaria mantenint-se a Segona A.



Gairebé tres de cada quatre persones que han votat creuen que el Nàstic sumarà els punts suficients en les sis jornades que resten per poder evitar un descens de categoria que resultaria dramàtic, no només a nivell esportiu, sinó també a nivell institucional.



El calendari que ha d'afrontar el Nàstic fins a finals de temporada no és gens senzill. Ha de visitar el Cadis, el Rayo Vallecano i el Tenerife, i ha de rebre al Nou Estadi a l'Oviedo, al Girona i a l'UCAM Múrcia.