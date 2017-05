El convent de les Carmelites recorda P. Gregori Estrada, monjo de Montserrat

En l’acte es va presentar el llibre 'Respirar el segle. Un perfil de Gregori Estrada', de Joan Todó

Actualitzada 05/05/2017 a les 13:51

L’església del Monestir de Sant Josep i Santa Anna de Tarragona, el Convent de les Germanes Carmelites Descalces, va acollir, el passat 4 de maig, l’acte en record de la figura del P. Gregori Estrada (1918-2015), músic i monjo de Montserrat. En l’acte, presidit pel P. Abat de Montserrat, Josep M. Soler, es va presentar el llibre Respirar el segle. Un perfil de Gregori Estrada, de Joan Todó, i es van escoltar cants i composicions per a orgue realitzats per Estrada.



L’abat de Montserrat va destacar la gran fidelitat a Jesús del P. Gregori i el va definir com un home «discret, senzill, sofert i profund». «El seu llegat és important pel que fa a l’impuls del cant litúrgic de qualitat a les parròquies i comunitats després de la reforma litúrgica del Concili i també en la formació de cantors i directors», va afirmar.



La priora del Monestir, la Germana Àgueda Palomar, va explicar el vincle de la comunitat de germanes carmelites amb el P. Gregori. «La seva germana Loreto, en els darrers anys de la seva vida, va viure davant el nostre Convent i el P. Gregori celebrava l’eucaristia i conversàvem plegats. Ens va ajudar molt. I gràcies a ell, avui podem cantar cada dia la litúrgia», va dir.



Organista de Montserrat durant molts anys, mestre de l’Escolania i creador de les Trobades d’Animadors de Cant per a la Litúrgia que encara tenen lloc cada estiu a l’abadia, Estrada va ser també un compositor fecund i un estudiós de la música, especialment del Llibre Vermell.