USITAC anirà «fins al final» per tenir un CAP d'urgències 24 hores al centre

Volen mobilitzar la ciutadania perquè asseguren que «amb l’atenció d’urgència a Torreforta, Tarragona no en té prou»

Carlos Domènech Goñi

Actualitzada 03/05/2017 a les 21:47

La Unió Sindical Independent de Treballadors de l’Administració de Catalunya (USITAC) ha anunciat a aquest mitjà que anirà «fins al final» i que farà «tot el que calgui» per aconseguir que Tarragona tingui un nou Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP). Ara per ara, la ciutat només compta amb el centre ubicat al barri de Torreforta, a banda de les urgències de l’Hospital Universitari Joan XXIII i l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla.



El secretari general d’USITAC a Tarragona, Josep Tutusaus i Torres, ha expressat que «el Camp de Tarragona es mereix un CUAP en condicions». Segons Tutusaus, «la ciutat comptava amb el CAP Muralles, però a poc a poc se’l van anar carregant fins que l’atenció d’urgències va acabar desapareixent». Tutusaus també ha recordat que «tots els veïns dels barris de Ponent es van mobilitzar per aconseguir que el CAP Torreforta-La Granja comptés amb l’atenció d’urgències, perquè s’havien de desplaçar a Tarragona si volien ser atesos». En aquest sentit, ha dit que «les reivindicacions van donar els seus fruits perquè els veïns tenien raó», però ha destacat que «ara són els ciutadans de Tarragona els que no tenen possibilitat d’atenció d’urgència a la ciutat a no ser que es desplacin als hospitals».



La problemàtica rau, segons Tutusaus, en el fet que «el Joan XXIII i Santa Tecla es desborden i col·lapsen constantment perquè han d’absorbir totes aquelles persones que necessiten atenció d’urgència a la nit». Per aquest motiu, Tutusaus ha proposat que «un dels molts espais sanitaris que té Tarragona, com per exemple el Centre d’Atenció Pediàtrica Rambla Nova, ubicat a la plaça Imperial Tarraco, compti també amb el servei d’urgències». El Secretari General d’USITAC a la ciutat ha demanat que «el servei d’urgències sigui de 24 hores» i a més, ha dit, «volem que sigui gestionat per l’Institut Català de la Salut, no per cap altra empresa privada, perquè després ja sabem el que passa».



Tutusaus ha assegurat que «arribarem fins on faci falta per aconseguir que els ciutadans tarragonins tinguin el CUAP que es mereixen i necessiten». Per aconseguir-ho, USITAC vol «mobilitzar a tota la ciutadania i realitzar totes les reivindicacions possibles». Per aquest motiu, el sindicat ja ha començat a dialogar amb alguns partits polítics per aconseguir el màxim suport. Segons ha explicat Tutusaus, «el passat 27 d’abril vam reunir-nos al Parlament de Catalunya amb Ciutadans i ens van assegurar que lluitarien amb nosaltres». Tot i això, el secretari general ha subratllat que «no ens casem amb ningú, buscarem tot el suport necessari, sigui d’esquerres, de dretes o de centre». En aquest sentit, ha expressat que «l’únic que no volem és que vinguin a ajudar-nos per penjar-se una medalla».



El secretari general d’USITAC ha dit que «el primer que demanarem serà reunir-nos amb el delegat del Govern a Tarragona» i ha recordat que «tenim pendent una reunió amb el conseller de Salut, Antoni Comín». Segons Tutusaus, «ja fa molts mesos que intentem que ens donin una resposta, perquè a banda de la necessitat d’obrir un CUAP a Tarragona, també hi ha problemes greus de falta de personal». Segons ha assegurat, «els metges del CAP de Sant Pere i Sant Pau, per exemple, acaben més tard del que ho haurien de fer perquè estan desbordats».