Un grup d'acompanyament ajudarà a superar el dol al Sociosanitari Francolí

El grup posa en contacte a persones que estan vivint situacions similars, potenciant una major comprensió i normalització

Actualitzada 04/05/2017 a les 17:44

L’Hospital Sociosanitari Francolí de Tarragona serà l’escenari de la primera experiència del Grup d’Acompanyament al Dol impulsat per l’Equip d’Atenció Psicosocial de la Fundació Vilaniu, que impulsa i inspira una atenció integral emocional, social i espiritual tant pel pacient com pels seus familiars, així com una atenció al dol, el suport a professionals de cures pal·liatives i l’acompanyament a càrrec de voluntaris.



El grup està obert a totes aquelles persones que ho desitgin i que es trobin en procés de dol per la pèrdua d’una persona estimada. El dol és un procés natural en l’ésser humà, per adaptar-se a una nova vida on no hi ha la persona que ha mort. Un grup d’acompanyament a familiars en dol és una eina molt útil en aquest procés, ja que posa en contacte a persones que estan vivint situacions similars, fet que potencia un major sentiment d’entesa, vincle, acceptació, normalització, i sentiment de comprensió, tan necessari en qualsevol procés de creixement personal.



El grup constarà de moments de diàleg o debat entre els assistents, amb temes relacionats directa o indirectament amb el procés de dol. Les sessions, que seran guiades pels psicòlegs EAPS Fundació Vilaniu, Joe Vinyes i Miriam Cabré, són de caràcter gratuït i garanteixen la confidencialitat dels participants que, per la seva banda, s’han de comprometre a una assistència regular en la mesura de les seves possibilitats.



Una primera sessió informativa tindrà lloc el 8 de maig a les 16:30 a la Sala de Formació de l’ Hospital Sociosanitari Francolí. Les persones interessades en assistir-hi poden adreçar-se al telèfon 977 230 888 de l’Hospital Sociosanitari Francolí o mitjançant el mail jovinyes@fundaciovilaniu.cat



Aquest és un dels 42 Equips d’Atenció Psicosocial d’arreu de l’Estat espanyol que formen part del Programa d’Atenció a Persones amb Malalties Avançades de l’Obra Social 'la Caixa'.