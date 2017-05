Tots els marxants de la Rambla es traslladaran a la plaça Corsini a principis del 2018

La presidenta d’Espimsa, Elvira Ferrando, ha expressat que «serà un revulsiu per la zona»

El retorn dels marxants de la Rambla a la plaça Corsini ja té una data aproximada. Serà a principis del 2018 i, a més, amb el trasllat de tots i cadascun dels marxants que actualment arriben a la Rambla Nova cada dimarts i dijous. Així ho assegurava a aquest mitjà la presidenta d’Espimsa, Elvira Ferrando, després de la reunió que va mantenir el dimarts amb les quatre associacions de marxants que hi ha a Tarragona. Segons anunciava Ferrando, «la reunió va ser molt positiva i tots els marxants estan d’acord en el trasllat a la plaça Corsini».



Tot i que algunes veus havien anunciat que no tots els marxants volien traslladar-se i que el retorn a Corsini faria perdre parades, Ferrando subratllava que «no hi haurà cap problema, tots hi estan d’acord i tots els marxants tindran un espai, tal com passava abans d’anar a la Rambla Nova». La presidenta d’Espimsa reconeixia que «hi haurà algunes modificacions, tal com ha passat amb el trasllat dels paradistes des de l’envelat a l’interior de l’edifici, però en cap cas es tractarà de modificacions que suposin grans inversions».



Segons indicava Ferrando, «volem que el mercadet agafi un toc especial». La presidenta de l’empresa municipal detallava que «les modificacions comportaran molt poca despesa, però un gran impacte i millora a nivell visual». El seu objectiu és «que el mercadet acompanyi perfectament el gran monument que tenim a la plaça Corsini, és a dir, l’edifici del Mercat Central». Ferrando expressava que «intentarem que els turistes vegin el mercadet atractiu» i assegurava que «dinamitzarem el mercadet amb activitats i noves iniciatives», tot i que encara no va voler donar més detalls». En aquest sentit, expressava que «per primera vegada hem parlat del mercadet d’una manera diferent». D’altra banda, Ferrando destacava que «les noves ordenances de venda no sedentària acabaran de canviar per complet el que ara coneixem com a mercadet». A més, explicava que «s’està elaborant l’estudi de les noves tarifes, que arribarà en els propers mesos i que es comunicarà a tots els marxants en quant estigui enllestit».



La presidenta d’Espimsa va voler recalcar que «el trasllat no serà immediat, quan l’envelat estigui retirat, el Ministeri de Foment haurà de començar les obres de remodelació de la plaça, i, quan estiguin enllestides, els marxants podran entrar de nou a Corsini».



Ferrando assegurava que «tothom vol que hi tornin, tant els comerços del voltant com els paradistes del Mercat Central», i expressava que «serà un autèntic revulsiu per la zona i els voltants».