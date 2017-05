La investigadora de la URV Marta Guasch guanya una beca en recerca biomèdica

Guasch farà una estada a la Harvard TH Chan School of Public Health

Redacció

Actualitzada 04/05/2017 a les 20:20

La Fundació Privada Daniel Bravo Andreu ha atorgat les beques 2017 a quatre investigadors de centres catalans, entre els quals Marta Guasch, del Departament de Bioquímica i Biotecnologia de la Universitat Rovira i Virgili. Són beques que tenen l’objectiu de generar una xarxa de col·laboració entre grups de recerca biomèdica d’excel·lència a Catalunya i l’estranger.



En aquesta convocatòria, de forma excepcional, la Fundació Privada Daniel Bravo Andreu ha concedit quatre beques en comptes de tres. Cada ajuda és de 3.000 euros mensuals més despeses de desplaçament per als científics catalans, que faran estades de 3 a 9 mesos en alguns dels centres més prestigiosos del món en recerca cardiovascular. Durant la seva estada de nou mesos, la investigadora Marta Guasch de la URV visitarà el Departament de Nutrició de la Harvard TH Chan School of Public Health. Concretament serà al laboratori del doctor Frank B Hu, que ha estat pioner en l’estudi dels patrons de la dieta i l’estil de vida determinants de les malalties cardiovasculars i, més recentment, la seva integració amb la metabolòmica. «Si no s’apliquen estratègies eficaces, la diabetis de tipus 2 seguirà augmentant en proporcions alarmants», ha remarcat Guasch.



Els resultats que s’obtinguin de la col·laboració amb Harvard, en el marc del projecte de la URV 'Mediterranean diet, metabolomic profiles and risk of type 2 diabetes', és la generació i la integració de nous coneixements per a la prevenció de la diabetis i la seva aplicació en les guies de salut pública.



La investigadora forma part de la Unitat de Nutrició Humana i ha fet la seva la tesi sota la supervisió del catedràtic Jordi Salas Salvadó sobre 'Components de la dieta mediterrània i risc de malaltia cardiovascular i mortalitat en l’estudi PREDIMED'. Aquest grup de recerca té dos projectes finançats pel govern americà en col·laboració amb la Universitat de Harvard, i aquesta beca servirà també per seguir forjant aquestes col·laboracions.



Les beques Daniel Bravo es convoquen anualment i van adreçades a investigadors que facin recerca a Catalunya. A banda de la investigadora de la URV, en aquesta convocatòria han estat seleccionats els investigadors Rosa Suades de l’Institut Català de Ciències Cardiovasculars (ICCC) de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Marco Hernández del Departament de Cardiologia de l’Hospital Clínic de Barcelona, i Anna Garcia-Elias del Grup de Recerca Biomèdica de Malalties del Cor de l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM).