L'Hotel Husa Imperial Tarraco tancarà les seves portes per problemes econòmics

Es veuran afectats una trentena de treballadors

Actualitzada 04/05/2017 a les 17:07

L'Husa Impeial Tarraco de Tarragona, un dels hotels més coneguts de la ciutat, ubicat a la plaça de la Unesco, que uneix la Rambla Vella amb la Via Augusta, tancarà portes per problemes econòmics. Així ho avança TAC12, que informa que el tancament serà el 9 de juny. Fa temps que l'establiment arrossegava problemes econòmics, i ara ja no pot fer front a les dificultats.



El 2015, el grup hoteler es va plantejar vendre l'hotel, tant a privats com a administracions públiques però mantenint-ne la gestió. Finalment aquesta opció no va prosperar, i s'ha decidit vendre'l. El tancament afecta a una trentena de treballadors, que mantindran una reunió amb representants del consistori de Tarragona la setmana vinent.



El portaveu del grup municipal del PDeCAT, Albert Abelló, demana a l'equip de govern que es «faci el que calgui per evitar que l’emblemàtic Hotel Imperial Tarraco desaparegui. La trista notícia sobre l’imminent tancament d’aquest espai no és només una qüestió d’àmbit privat, l’Imperial Tarraco és un símbol, una insígnia de Tarragona», ha manifestat. D'aquesta manera, Abelló vol evitar que l'edifici quedi tancat i en desús.