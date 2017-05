Foto Fer-Vi cedeix a la URV el seu recull històric de la Tarragona en moviment

El material posat a mans de la Unitat d’Investigació del Cinema per Josep Ferrer el formen prop d’un miler de filmacions fetes a partir del 1982

Actualitzada 03/05/2017 a les 21:06

Prop d’un miler de filmacions d’activitats fetes a Tarragona en més de tres dècades per Foto Fer-Vi ja formen part del fons documental de la Unitat d’Investigació del Cinema (UIC) de la Universitat Rovira i Virgili. Les imatges filmades recullen «els elements que constitueixen la identitat de Tarragona i ens ajuden a reconstruir-la: és el poder de la imatge», va dir José Carlos Suárez, director de la UIC, en la presentació de la cessió del fons.



Els documents donats per Fer-Vi segueix una cronologia que s’inicia el 1982, amb una filmació de les Festes de Sant Roc. També formen part del fons imatges del X Concurs de Castells (1984), del Carnaval (1985), de les Festes de Santa Tecla (1991), de la primera sortida a espatlles de la Soledat (1992), de la presentació de la Colla Xiquets del Serrallo (1988), del pas de la torxa olímpica pels barris de Tarragona (1990) o els 250 anys dels Armats de la Sang (2008).

La Unitat d’Investigació del Cinema preservarà i catalogarà els fons fílmic de la família del fotògraf Josep Ferrer, propietari de Fer–Vi i, com va dir Suárez, «aquest material el digitalitzarem i el posarem en un disc dur». «Amb aquesta documentació, podem construir nou material, com ja vam fer amb el documental sobre la visita que Salvador Dalí va fer a Tarragona el 1973 i que va ser premiat», va remarcar el director de la UIC.



Josep Ferrer va voler remarcar que «jo parlo com a representant de la família, però aquest material és de Foto Fer-Vi, de la meva dona i dels meus fills Josep Ramon i Òscar». Ferrer va recordar que «fa cinquanta anys vam decidir obrir una botiga –Còs del Bou– perquè a la família ens agradava la fotografia i també vam fer filmacions en diversos formats». Ferrer va dir que, ara que la botiga ha tancat les seves portes, «és un orgull que la URV es faci càrrec de les nostres filmacions; és on millor poden estar». «L’arxiu –va subratllar– es troba en un lloc segur i ara treballarem per fer el mateix amb el fons fotogràfic». Ferrer va afegir que «la filmació és un record diferent del que aporta la fotografia perquè és més viu».



Per la seva banda, José Carlos Suárez fa afirmar que «la nostra feina és preservar les imatges en moviment que parlen de nosaltres com a societat, i el dipòsit del fons Ver-Vi és una gran oportunitat per conèixer millor la nostra ciutat i perfilar millor la seva identitat». «Quan vaig veure el llistat de material vam pensar que era magnífic i ens permetria elaborar nous documentals a partir de les imatges donades», va manifestar en la roda de presentació del fons cedit.

Suárez no va dubtar a dir que el fons de Foto Fer-Vi «tindrà llarg recorregut, ja que estarà a disposició d’antropòlegs, sociòlegs i altres investigadors que podran consultar el dia a dia de la nostra ciutat des de la dècada dels vuitanta». El director de la Unitat d’Investigació del Cinema es va mostrar «eternament agraït» a Josep Ferrer i la seva família per la donació del seu fons documental i per confiar «en la nostra universitat per cedir aquestes filmacions tan importats».