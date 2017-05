El nou director del IMET cobrarà un complement de 44.000 euros a banda del sou

ERC ha presentat al·legacions a les bases de contractació i considera 'inacceptable' que per escollir el director de l'IMET només es tingui en compte el currículum

Redacció

Actualitzada 04/05/2017 a les 17:58

El grup municipal d'Esquerra Republicana ha anunciat que ha presentat al·legacions a les bases per la selecció del nou director de l'Institut Municipal d'Educació de Tarragona (IMET) que l'Ajuntament va fer públiques el passat mes de març. La raó és que per optar a la plaça només és necessari presentar un 'curriculum vitae', un fet que els republicans consideren 'inacceptable' per insuficient.



ERC-MES-MDC considera que aquest procés no garanteix els mèrits i les capacitats dels aspirants, ja que no es preveu cap mecanisme per avaluar els coneixements, habilitats i aptituds dels candidats.



Per als republicans tampoc es justifica el complement salarial de prop de 44.000 euros que se sumarà al sou de qui ocupi aquest càrrec. «És una quantitat molt superior al que cobren càrrecs similars en altres administracions i no entenem el perquè d'aquesta diferència», afirma el regidor republicà, Jordi Fortuny.