El Feel Vermut recaptarà fons per un nou centre pediàtric de càncer de Barcelona

L'esdeveniment solidari tindrà lloc aquest dissabte a la Rambla Nova

Actualitzada 04/05/2017 a les 18:52

Programa del dissabte 6 de maig:



- 11:00: Inici Feel Vermut + música de DJ

- 11:00: Jocs infantils (Inflable)

- 12:00: Taller de colors a càrrec de The Queen estilistes

- 12:00: Exhibició de ball a càrrec de Shinus danza (ball modern infantil i adult, hip hop freestyle, popping, contemporani infantil i adults, clàssic infantil i adult)

- 14:00: Sorteig samarretes Vermut Yzaguirre

- 15:00: Cloenda

Feel Vermut organitza un nou esdeveniment per aquest dissabte, 6 de maig, a les 11 hores a la Rambla Nova de Tarragona, davant del Banc d’Espanya. En aquest cas, la recaptació que es faci durant la jornada es destinarà a una nova iniciativa solidària que serà la construcció del nou SJD Pediatric Cancer Center Barcelona, un projecte de gran importància pel futur dels nens i nenes amb càncer i les seves famílies.Aquest és el primer centre a Europa dedicat exclusivament al tractament i a la investigació del càncer infantil, una malaltia poc freqüent però devastadora, que no només afecta al nen, sinó a tota la seva família. Aquest nou centre està pensat per ajudar a curar més casos que ara no tenen solució, a minimitzar les seqüeles dels nens que superen aquesta malaltia i a seguir avançant perquè algun dia tots els nens i nenes amb càncer el puguin vèncer.El projecte es va donar a conèixer el passat 15 de febrer, Dia Internacional del Càncer infantil, amb la campanya #paralosvalientes.En les quatre edicions celebrades fins al 2017, el Feel Vermut ha lliurat prop de 18.000 euros a entitats benèfiques. Cada un dels esdeveniments previstos es realitza en benefici d’una ONG diferent.Feel Vermut és una marca que es va crear l’any 2012 per potenciar el fet social de fer el vermut, una tradició popular arrelada a Tarragona. S’ha fet durant 4 anys de forma ininterrompuda, amb esdeveniments multitudinaris i de petit format amb la complicitat de bars i de l’Ajuntament de Tarragona.