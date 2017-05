﻿﻿La CUP vol el got reutilitzable a les festes de Tarragona

«No estem disposats a que tornin a ajornar la decisió», diu Laia Estrada

Redacció

Actualitzada 04/05/2017 a les 12:33

La CUP de Tarragona no vol que es posposi un any més la implantació del got reutilitzable a les festes de Tarragona, i demana l'Ajuntament «responsabilitat i compromís per afavorir conductes responsables amb el medi ambient i reduir els residus a la via pública».



El grup municipal de la CUP considera que la ciutat de Tarragona «no pot demorar la introducció del got multiús o reutilitzable a la festa major de Sant Magí i Santa Tecla. Una proposta que s’havia de fer efectiva per Santa Tecla de 2016, però que finalment va ser posposada per decisió de les conselleries de Neteja Pública i Festes, perquè segons declaracions d’Ivana Martínez a la premsa hi havia aspectes logístics a millorar, que aleshores no es podien acomplir per falta de temps».



La CUP de Tarragona recorda que l’acord d’endarrerir aquesta proposta «anava acompanyat del compromís de reprendre les reunions amb els principals responsables dels bars de la Part Alta durant el tercer trimestre de 2016 i, així, poder posar en marxa el got ecològic al llarg del 2017». Per això, la regidora Laia Estrada afirma «no estem disposades a quedar-nos de braços creuats esperant que tornin a ajornar la decisió». La regidora cupaire explica que el passat mes d’abril ho va preguntar en una reunió en la qual es tractaven aspectes de la festa major i la resposta va ser que «hi ha molts departaments implicats… la qual cosa ens sona a possible nova excusa per a no arribar a temps».