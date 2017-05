La valenciana Turis obrirà el Concurs de Focs de Tarragona 2017

El certamen se celebrarà entre els dies 28 de juny i 1 de juliol i participaran tres empreses espanyoles i una italiana

Redacció

Actualitzada 03/05/2017 a les 13:34

La 27a edició del Concurs Internacional de Focs Artificials Ciutat de Tarragona, que enguany se celebrarà els dies 28, 29, 30 de juny i 1 de juliol comptarà amb la participació de Pirotecnia Martarello S.R.L. d'Arqua Polesine, Itàlia; Hermanos Ferrández de Beniel, Murcia; Pirotecnia Turis, València i Pirotecnia Accitana Maria Angustias SL, de Guadix, Granada.



Aquest dimecres s'ha realitzat el sorteig de l'ordre d'actuació, que ha quedat establert de la següent manera:

• Dimecres 28 de juny Pirotecnia Turis

• Dijous 29 de juny Pirotecnia Hermanos Ferrández

• Divendres 30 juny Pirotecnia Martarello

• Dissabte 1 de juliol Pirotecnia Accitana María Angústias



Com ja va passar l'edició anterior, TAC12 oferirà en directe totes les jornades del Concurs. Les retransmissions de caràcter divulgatiu comptaran tant amb la veu dels especialistes com del públic que es desplaça fins a la platja del Miracle per contemplar els espectacles des de primera línia.



D'altra banda, coincidint amb la celebració del certamen, l'Espai Turisme, al carrer Major, acollirà l'exposició 'Els focs des de dins', del fotògraf Jordi Brú Martorell.



'Els focs des de dins' pretén ser una visió diferent del Concurs Internacional de Focs Artificials Ciutat de Tarragona, acostant a l'espectador a aquells aspectes que no són tan visibles de la preparació i el desenvolupament del concurs.