La companyia basca Dantzaz oferirà un tastet del seu espectacle al carrer

Divendres representarà el seu nou espectacle 'Áureo' al Teatre Tarragona

Redacció

Actualitzada 03/05/2017 a les 14:03

La companyia vasca Dantzaz sortirà aquest dijous als carrers de Tarragona per oferir un petit tast del seu espectacle Datzapote. La ciutat començarà a les 19.30h davant el Teatre Tarragona, seguirà a les 19.50h a la plaça Verdaguer i farà un últim número a les 20.15h la plaça de la Font.



Per altra banda la companyia representarà divendres a les 21h el seu nou espectacle Áureo, dirigit per Adriana Pous. Un conjunt de cinc peces breus creades per coreògrafs reconeguts de projecció internacional, però també per nous valors emergents.



La dansa d’arrel tradicional també hi té cabuda en aquest cap de setmana de la dansa i serà representada per l’Esbart Ciutat Comtal, diumenge 7 de maig a les 18.30 hores. La companyia barcelonina oferirà Acròstic, una composició poètica dirigida per M. Teresa Agustí Morales.



En finalitzar les seves respectives representacions, el públic podrà conversar amb les companyies Dantzaz i l’Esbart Ciutat Comtal en una nova cita del Fòrum de l’Espectador.