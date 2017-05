L'Ajuntament de Tarragona treballa per prevenir els comportaments sexistes a l'entorn laboral

Manté reunions amb sindicats, empreses privades i organismes municipals per recollir mesures de prevenció i estratègies d'actuació

Redacció

Actualitzada 03/05/2017 a les 12:24

Recollir propostes de mesures de prevenció dels comportaments sexistes a l’entorn laboral. Aquest és l’objectiu de les quatre sessions det treball que l’Ajuntament de Tarragona mantindrà amb sindicats, empreses privades i organismes municipals. Les reunions permetran elaborar una diagnosi sobre l’abast i incidència dels comportaments sexistes a la feina. A més també «ajudarà a identificar quines bones pràctiques s’han de promoure com a eina efectiva contra la discriminació per raó de gènere, l’assetjament sexual i el masclisme», tal i com ha afirmat la regidora de Serveis a la Persona, Ana Santos. A partir d’aquestes trobades es dissenyaran noves estratègies per prevenir el sexisme i promoure la igualtat entre homes i dones.



Aquestes sessions de treball s’emmarquen en una nova fase de la campanya Respecta’m, engegada a l’estiu del 2016. La primera fase es va centrar a la prevenció i intervenció sobre les conductes sexistes en l’espai públic i en el marc de l’oci nocturn i festiu. Respecta’m també està incidint a l’àmbit educatiu promovent el comportament respectuós, igualitari i no sexista en les relacions socials amb actuacions de sensibilització en vuit instituts d’educació secundària de Tarragona. A més a més, actualment està en marxa el programa Max in Love d’educació preventiva i sexual per a joves mitjançant tallers teatrals participatius per a joves entre 13 i 17 anys.