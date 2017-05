L’exlehendakari Juan José Ibarretxe va donar una conferència ahir al Campus Catalunya

Carlos Domènech Goñi

Actualitzada 02/05/2017 a les 21:10

L’exlehendakari Juan José Ibarretxe va arribar ahir a Tarragona per donar una conferència amb una consigna molt clara: «Ens toca aixecar la vista i col·locar-nos a l’agenda global, hem d’espavilar. Si no ho fem nosaltres, ningú ho farà». Aquesta va ser una de les frases més sonades del discurs que Ibarretxe va pronunciar a l’Aula Magna del Campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili. L’exlehendakari, que va ser presentat per l’ex-vicepresident de la Generalitat de Catalunya, Josep Lluís Carod-Rovira, va arribar a la ciutat en el marc del cicle de conferències Europa: parlen els pobles, organitzat conjuntament per Òmnium Cultural i l’Assemblea Nacional Catalana.



Ibarretxe va centrar el seu discurs en la importància de la cultura i «la necessitat d’abraçar-la». L’exlehendakari va subratllar també que «cal remar amb la innovació i la tradició, les arrels i les ales, perquè és l’única manera d’avançar».



El dirigent del Aguirre Lehendakaria Center va explicar les funcions de la seva entitat, creada «per mirar Euskadi des del món i el món des d’Euskadi». La recuperació de les llengües perdudes arreu del món, el dret a decidir i les injustícies socials van ser altres dels temes tractats. A la conferència hi van assistir quasi 200 persones.