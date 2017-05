Els camps de futbol de Tarragona estan en un estat pèssim

Ho denuncia el PDECAT, que exigeix que s'hi posi solució

Redacció

Actualitzada 03/05/2017 a les 12:02

L'estat dels camps de futbol de la ciutat de Tarragona no és, ni molt menys, l'ideal perquè els joves puguin desenvolupar-hi l'activitat esportiva. Així ho ha denunciat el PDECAT mitjançant un comunicat, on exigeix que es posi fi a tots els problemes que comporta la deixadesa en les instal·lacions.



«L’estat en què es troben la majoria d’aquestes instal·lacions esportives és lamentable», ha manifestat la regidora del Partit Demòcrata, Cristina Guzmán, que ha assenyalat que «els nombrosos desperfectes representen un perill per als usuaris, la majoria d’ells infants i joves».



«Les banquetes de la majoria dels camps de futbol municipals estan trencades i atrotinades; la gespa artificial, inaugurada fa una dècada, està molt deteriorada; les reixes del clavegueram dels camps estan velles i es trenquen deixant forats al descobert; molts dels camps no tenen prou focus de llum o una ineficient instal·lació elèctrica; i nombrosos vestuaris pateixen humitats, goteres i portes i finestres trencades», ha resumit Guzmán.



La regidora també ha assenyalat que moltes de les tanques perimetrals dels camps estan «totalment rovellades i trencades» com és el cas del camp de futbol de Bonavista. «D’altra banda, el mur que envolta el camp de futbol de La Floresta ja ha cedit en diverses parts i s’hauria de fer de nou», ha recordat.



«Hi ha múltiples deficiències», ha manifestat Guzmán, que també ha explicat que la grada del camp de futbol de Bonavista està cedint, ja que «la separació entre els blocs de formigó cada cop és més pronunciada». «Sota la gespa del camp de futbol d’Icomar fins i tot hi trobem arrels d’arbres», ha assenyalat.