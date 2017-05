El comitè de Bic Graphic desconvoca la vaga d'aquest dijous

També s'han avançat les altres dues jornades de vaga

El comitè d'empresa de Bic Graphic de Tarragona ha desconvocat la vaga prevista per aquest dijous -en una bateria d'aturades iniciades el passat dimarts i que preveien els dies 2, 4, 10 i 17 d'aquest mes- en contra d'un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) anunciat per l'empresa.



L'ERO afecta 136 treballadors, però segons informa el comitè d'empresa prossegueixen les negociacions amb la directiva i per això han desconvocat l'aturada previst per dijous dia 4. El comitè es reunirà amb la direcció a les 09:30 hores de dijous i el seguiment de la vaga se supedita als resultats d'aquesta reunió. Per aquest motiu, el comitè també ha decidit avançar les altres dues jornades de vaga, en concret del 10 al 9 i del 17 al 15.



La plantilla, a més de les aturades intermitents, planteja tallar l'autovia C-31B davant del polígon Entrevies de Tarragona, on s'ubica l'empresa, si no avancen les negociacions.



Els treballadors de Bic Graphic ja van ser molt visibles en les mobilitzacions del Primer de Maig i anuncien més protestes si l'empresa no planteja alternatives viables als acomiadaments, encara que les ha de ratificar encara una assemblea convocada per a aquest divendres.